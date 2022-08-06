В двух районах Амурской области крайне тяжёлая ситуация на дорогах

В Магдагачинском и Тындинском районах после прошедших ливней размыты дороги и повреждены мосты. Оперативная информация о ситуациях на проблемных участках поступает в минтранс Амурской области каждые два часа.

В Магдагачинском районе пока нельзя добраться к селу Толбузино из-за разрушения временных объездов. На дороге Магдагачи – Толбузино закрыт проезд на первом километре по мосту через реку Горчаки. Здесь из-за подъёма воды подмыло среднюю опору, размыло и подходы к мосту. Специалисты устроят временный объезд и обследуют сооружение после схода воды. На восьмом километре в районе моста через реку Уситали и на 17 километре дороги Магдагачи – Толбузино в районе моста через реку Кутичи размыло временные объезды. Их восстановят после схода воды. На втором километре дороги Магдагачи – Тыгда также размыло временный объезд.

В Тындинском районе нет автомобильного сообщения с сёлами Уркан и Бугорки из-за повреждения дороги Талдан – Соловьёвск. На 79 километре этой дороги размыло откосы проезжей части, здесь установили дорожные знаки для безопасности вождения. Сейчас на транспорте нельзя добраться и до посёлка Ларба из-за повреждения дороги Тында – Ларба с 70 по 113 километр. На всём участке есть переливы воды и размывы проезжей части.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин попросил руководителей предприятий не направлять в эти районы тяжёлую технику, так как полотну нужно просохнуть.

―Впереди ночь, убедительно просим не выезжать в тёмное время суток в поездку – у нас есть серьёзные опасения за безопасность людей вблизи рек и где есть выход воды на проезжую часть. Если от поездки отказаться нельзя – примите меры безопасности в случае вынужденной остановки в ожидании помощи, не рискуйте проезжать затопленные участки, – добавил министр.