Благовещенцы в соцсетях пожаловались мэру на уличные провалы

Еженедельно по субботам мэр Благовещенска Олег Имамеев объезжает с проверкой проблемные места города. 6 августа в свой план он включил ещё два участка, на которые пожаловались горожане.

«Провал на тротуаре на Амурской-Комсомольской образовался из-за вымытого дождями основания. Поручил оперативно разобраться с проблемой и ещё раз проверить ливневые колодцы, чтобы обеспечить водоотведение. Похожая картина на пересечении Ленина и Хмельницкого. Тротуар свежий. По предписанию заказчика подрядчик, устанавливавший осенью светофоры, исправил участок. Но, я считаю, некачественно. Будет переделывать. И также за свой счёт.

Добавлю по резонансным провалам на тротуарах на Горького. Сейчас ведётся претензионная работа. Прокладывая кабель к остановкам под новым тротуаром, работники нарушили технологию укладки плитки. Результат налицо.

Закон обязывает нас дать подрядчику определённый срок на устранение выявленных дефектов добровольно. Сейчас, когда все сроки вышли, отрабатываем своими силами с последующим возмещением понесённых затрат», – написал Олег Гатауллович в своём Телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: Телеграм-канал Олега Имамеева