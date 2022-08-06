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В амурской Архаре продолжают разбирать завалы из поваленных деревьев

Спасатели вывезли 13 машин распиленной древесины

В амурской Архаре продолжают разбирать завалы из поваленных деревьев
Фото: Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности

Спасатели и пожарные Центра ГЗ и ПБ продолжают работать в Архаре. На этой неделе стихия нанесла посёлку значительные разрушения.

Фото: Центр ГЗ и ПБ Амурской области

В пятницу, 5 августа, огнеборцы убрали и вывезли из Архары 13 машин с поваленными деревьями. Напомним, во вторник, 2 августа, в Приамурье были сильные осадки и ветер. В посёлке были повреждены жилые дома, нарушено электроснабжение и повалены деревья.

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#погода #происшествия

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