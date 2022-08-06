В Благовещенске чистят ливнёвки, возможно продолжение дождей

В ночь с 5 на 6 августа сотрудники ГСТК откачивали дождевую воду на улицах города. В субботу, 6 августа, рабочие подготавливают улицы Благовещенска к возможному продолжению дождей, очищают ливневые решётки по городу.

Кроме очистки ливнёвок, рабочие заметут тротуары по улицам Ленина, Амурской, Калинина, Горького и Пионерской. Отдельное внимание уделят подходам к пешеходным переходам. Их заметут по улице Ленина между Лазо и Театральной.

По улицам Промышленной, Пионерской на участке от Кольцевой до Текстильной, а также на пересечении Тенистой и 50 лет Октября, Ленина и Пушкина откачают ливневую воду. На смене задействовано семь рабочих и 16 единиц техники.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Ливневую канализацию очищали по улице Забурхановской между Калинина и Мухина, а по улице Горького на промежутке от Загородной до Театральной – ливневые колодцы. На пересечении улиц Ленина и Нагорной подсыпали промоины, вызванные сильными дождями, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.