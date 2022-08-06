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сегодня, 17:01 0

Юные амурчане в Тамбовском районе получили современную библиотеку

Василий Орлов оценил модельную библиотеку в селе Жариково

Юные амурчане в Тамбовском районе получили современную библиотеку
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В этом году в Доме культуры села Жариково Тамбовского района появилась модельная библиотека. Всего на её модернизацию было выделено пять миллионов рублей. В рамках реализации национального проекта «Культура» выполнен косметический ремонт библиотеки, укомплектован библиотечный фонд, приобретена и изготовлена новая мебель.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» модельный статус получит всего восемь библиотек, также преобразится Дом культуры в селе Пригородное Белогорского муниципального округа. Кроме этого, в Благовещенске идет масштабная реконструкция Амурского областного Дома народного творчества, а в Тындинском районе в селе Усть-Уркима продолжается строительство нового Дома культуры.

Накануне официального открытия библиотеки в село Жариково приехал губернатор области. Василию Орлову показали интерактивные зоны для детей и молодежи и недавно установленное новое оборудование. Губернатор отметил, что необходимо обучать специалистов работе на новой технике или привлекать дополнительные ресурсы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Купить оборудование мало, на нём нужно уметь работать, нужно знакомить с ним детей. Важно, чтобы молодёжь и дети не просто приходили сюда развлечься, но и могли узнать что-то новое, получить полезные навыки. В целом работа проделана хорошая. Мы научились создавать современные общественные пространства не только для горожан, но и для жителей сёл, – сказал губернатор Василий Орлов.

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#дети #культура #образование #отдых

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