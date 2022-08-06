Спасатели работают в подтопленной Тынде

Аэромобильная группировка из 13 человек и двух единиц техники Главного управления МЧС Амурской области отправились в Тынду, где объявлен режим ЧС.

Спасатели будут пользоваться техникой высокой проходимости, плавсредствами и всем необходимым, чтобы помочь местным жителям. За паводковой обстановкой будут наблюдать с помощью беспилотной авиационной системы.

Из-за сильных прошедших осадков поднялся уровень воды в реке Тында и ручье Шахтаум. В ДЮСШ № 2 «Локомотив» развернут пункт временного размещения на 100 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Напомним, в Тынде подтоплены 20 жилых домов, 26 человек эвакуировали. Также в городе смыло два моста, микрорайоны «Таёжный» и «Беленький» оказались отрезаны. На дороге Талдан – Соловьёвск в Тындинском районе подмыты кюветы.