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сегодня, 13:31 0

Спасатели работают в подтопленной Тынде

В городе объявлен режим ЧС

Спасатели работают в подтопленной Тынде
Фото: Главное управление МЧС по Амурской области

Аэромобильная группировка из 13 человек и двух единиц техники Главного управления МЧС Амурской области отправились в Тынду, где объявлен режим ЧС.

Спасатели будут пользоваться техникой высокой проходимости, плавсредствами и всем необходимым, чтобы помочь местным жителям. За паводковой обстановкой будут наблюдать с помощью беспилотной авиационной системы.

Из-за сильных прошедших осадков поднялся уровень воды в реке Тында и ручье Шахтаум. В ДЮСШ № 2 «Локомотив» развернут пункт временного размещения на 100 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Напомним, в Тынде подтоплены 20 жилых домов, 26 человек эвакуировали. Также в городе смыло два моста, микрорайоны «Таёжный» и «Беленький» оказались отрезаны. На дороге Талдан – Соловьёвск в Тындинском районе подмыты кюветы.

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#МЧС #погода #происшествия #Тында

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