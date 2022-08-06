Василий Орлов отметил вклад РЖД в развитие Амурской области

Губернатор Амурской области поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма.

В преддверии Дня железнодорожника, который отмечают ежегодно 7 августа, Василий Орлов принял участие в профильном совещании под председательством начальника Забайкальской железной дороги Владимира Антонца. Губернатор вручил благодарственные письма работникам РЖД.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Василий Орлов отметил, что железнодорожные предприятия делают многое для развития населенных пунктов области, через которые проходят две крупные железнодорожные магистрали – Транссиб и БАМ. Для многих населённых пунктов области железная дорога является системообразующим предприятием. В подразделениях ОАО «РЖД» по области трудится более 20 тысяч человек. А в связи с последними геополитическими событиями грузопотоки массово разворачиваются на Восток, поэтому важность роли железной дороги значительно возрастает, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Благодаря РЖД в регионе строится новое жилье, ремонтируются школы, культурные и спортивные объекты. Соглашение о сотрудничестве мы подписали с ОАО «РЖД» в июне прошлого года. Оно исполняется в соответствии с планом. Благодарю всех железнодорожников за непростую и ответственную работу, профессионализм и преданность своему делу, – сказал Василий Орлов на встрече с сотрудниками РЖД.