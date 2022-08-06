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сегодня, 13:01 0

Амурчанин обезобразил лицо любовника своей дамы сердца

Женщине он нанёс лёгкий вред здоровью

Амурчанин обезобразил лицо любовника своей дамы сердца
Фото: Амур.инфо

62-летнего жителя села Овсянка Зейского района будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

1 марта этого года обвиняемый, будучи пьяным, пришёл домой и увидел свою сожительницу с другим мужчиной. Приревновав возлюбленную, мужчина начал избивать соперника, а также взял топор и несколько раз ударил им по голове и телу пострадавшего. Амурчанин получил тяжкий вред здоровью. После этого он побил женщину руками и обутыми в кирзовые сапоги ногами, а также металлическим гвоздём. Она получила лёгкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела окончено, в скором времени его рассмотрит суд.

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#криминал #происшествия

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