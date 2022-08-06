Жительница Сахалина бросила в мэра ботинок и получила жильё

Жительница аварийного дома в посёлке Шахтёрск Углегорского городского округа Сахалинской области, которая на встрече с руководством района и области запустила ботинком в мэра, за сутки получила новое жильё.

В четверг, 4 августа, в посёлок Шахтёрск Углегорского округа Сахалинской области приехал губернатор региона Валерий Лимаренко, чтобы пообщаться с народом. С ним на встрече присутствовал и мэр Углегорска Дмитрий Цуканов. Жительница посёлка 42-летняя Людмила Аникеева пожаловалась властям на своё аварийное жильё в старом бараке. Она рассказала, что мэр вместо этого предлагает другое, но тоже аварийное жильё и не хочет выделить нормальную квартиру. Ходьба по инстанциям также не дала женщине результата.

Рассказывая всё это, Людмила достала из пакета и показала всем заплесневелый от сырости барака ботинок, а затем, окончательно разволновавшись, запустила его в мэра Углегорска. Из зала женщину пришлось вывести полицейскому. А дело о нарушении общественного порядка планировалось рассматривать в городском суде.

Узнав об этом, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил руководству Сахалина в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией с расселением жителей из данного аварийного дома. А губернатор предложил прокурору проверить действия администрации Углегорска.

После этого в течение суток после инцидента семье Аникеевой выделили двухкомнатную квартиру в центре Углегорска, а административное дело в отношении метательницы ботинка закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.

Людмила рассказала о новой квартире корреспонденту РИА Новости.

— Судя по снимкам, она просто роскошная. Новое жильё нас устраивает абсолютно. Кроме того, оно в центре Углегорска: рядом школа, где учится сын, и замечательный городской сквер. За такое быстрое решение проблемы, тянувшейся с 2019 года, наша семья искренне благодарит Юрия Петровича Трутнева. Я абсолютно уверена, что без него моё дело получило бы совсем другой разворот, – отметила Аникеева.