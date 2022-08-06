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В Амурской области на дороге Талдан – Соловьёвск подмыты кюветы

Водителей просят воздержаться от поездок

В Амурской области на дороге Талдан – Соловьёвск подмыты кюветы
Фото: Минтранс Амурской области

В Тындинском районе на дороге Талдан – Соловьёвск между населёнными пунктами Соловьёвск и Уркан есть подмывы кюветов и тела насыпи дороги, сообщает региональный минтранс.

― Последствия ночного выпадения обильных осадков, вода ищет выход. Мобильные группы подрядных организаций патрулируют региональные дороги, оценивают ситуацию для принятия дальнейших мер, – рассказал начальник ГКУ Амурупрадор Павел Шашков.

Сотрудники областного минтранса рекомендуют водителям постараться не совершать поездки, но если это необходимо, то нужно быть предельно внимательными и осторожными. В тёмное время суток в эти выходные от вождения стоит отказаться.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Тынде смыло два моста, в городе и округе ввели режим ЧС.

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#дороги #погода #происшествия #большая вода

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