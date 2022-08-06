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сегодня, 09:23 0

В Тынде смыло два моста

На север региона обрушились ливни

В Тынде смыло два моста
Фото: Минтранс Амурской области

В Тынде ЧП: смыто два моста, часть города отрезана от «материка».

По данным регионального минтранса, в результате обрушения двух мостов из-за мощного разлива реки отрезаны микрорайоны «Таёжный» и «Беленький». Причём в «Беленький» нет объездной дороги. В нём проживает около 800 человек.

Решено эвакуировать 26 человек в связи с подтоплениями домов. Все они отказались от размещения в пункте временного пребывания и остановились у родственников.

— По северу области прошли дожди с серьёзными последствиями! На неделю вперёд синоптики дают неблагоприятный гидрометеорологический прогноз, особенно по северной части области. Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам. Но важно привлечь внимание жителей области, что в тёмное время суток нужно избежать поездок по трассам, особенно на отдалённых от населённых пунктов, – заявил министр транспорта Приамурья Александр Зеленин.

Фото: прокуратура Амурской области.

Как сообщили в городской прокуратуре, подтоплено 20 жилых домов.

— Кроме того, повреждена автомобильная дорога сообщением «Соловьёвск – Уркан», размыт проезд между Хорогочи и Ларбой, разрушен мост на микрорайон «Беленький». В городе и округе действует режим чрезвычайной ситуации, работают оперативные службы, выполняются работы по ликвидации последствий непогоды, обследуются подтопленные территории, – уточняют в региональной прокуратуре.

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#большая вода #происшествия #Тында

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