На Камчатке миллиардера судят за случайное убийство

На Камчатке уголовное дело предпринимателя Игоря Редькина дошло до суда. Рыбопромышленнику грозит срок за убийство по неосторожности.

Дело будут рассматривать в Усть-Большерецком районном суде. Первое слушание назначено на понедельник, 8 августа. Игоря Редькина обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 2 августа 2021 года. На свалке у камчатского поселка Озерновский выстрелом из карабина был смертельно ранен 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. Через восемь дней в преступлении признался камчатский предприниматель и депутат регионального заксобрания Игорь Редькин. Он заявил, что случайно попал в человека, думая, что стреляет в медведя.

Сначала следователи предъявили Редькину обвинение в умышленном убийстве, максимальное наказание по этой статье – 15 лет колонии. Однако в ходе расследования в СКР решили переквалифицировать обвинение на причинение смерти по неосторожности. По ней в худшем для обвиняемого случае он лишится свободы на два года.

Как пишет ИА «Кам 24», Игорь Редькин является одним из самых богатых людей Камчатки, совладельцем ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм «Витязь-Авто» и «Витязь-Аэро», в центре Петропавловска одна из компаний миллиардера строит отель.

До недавнего времени предприниматель активно занимался политикой, был депутатом краевого законодательного собрания. Став фигурантом уголовного дела, он приостановил членство в партии и сдал депутатский мандат.