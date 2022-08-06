На Камчатке миллиардера судят за случайное убийство
Игорю Редькину грозит срок за убийство по неосторожности
На Камчатке уголовное дело предпринимателя Игоря Редькина дошло до суда. Рыбопромышленнику грозит срок за убийство по неосторожности.
Дело будут рассматривать в Усть-Большерецком районном суде. Первое слушание назначено на понедельник, 8 августа. Игоря Редькина обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла 2 августа 2021 года. На свалке у камчатского поселка Озерновский выстрелом из карабина был смертельно ранен 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. Через восемь дней в преступлении признался камчатский предприниматель и депутат регионального заксобрания Игорь Редькин. Он заявил, что случайно попал в человека, думая, что стреляет в медведя.
Сначала следователи предъявили Редькину обвинение в умышленном убийстве, максимальное наказание по этой статье – 15 лет колонии. Однако в ходе расследования в СКР решили переквалифицировать обвинение на причинение смерти по неосторожности. По ней в худшем для обвиняемого случае он лишится свободы на два года.
Как пишет ИА «Кам 24», Игорь Редькин является одним из самых богатых людей Камчатки, совладельцем ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий, в частности, фирм «Витязь-Авто» и «Витязь-Аэро», в центре Петропавловска одна из компаний миллиардера строит отель.
До недавнего времени предприниматель активно занимался политикой, был депутатом краевого законодательного собрания. Став фигурантом уголовного дела, он приостановил членство в партии и сдал депутатский мандат.
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