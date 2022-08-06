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сегодня, 09:59 0

До Благовещенска «голубое топливо» доберется к 2023 году

Василий Орлов подчеркнул, что газификация очень важная тема для региона

До Благовещенска «голубое топливо» доберется к 2023 году
Фото: pixabay.com

В Амурской области идёт процесс газификации амурских городов, первым на очереди стал Свободный. В след за ним к газу планируют подключить жилые дома в Белогорске и один из районов Благовещенска, сообщает портал «Объясняем. Амурская область».

В 2021 году котельную города Циолковского подключили к газовой трубе. Сейчас такие трубы «тянут» через Свободный, чтобы больше местных жителей могли отапливать свои дома и меньше платить. Всего газификация придёт в более чем 100 частных жилых домах.

Одновременно с этим идет проектирование и строительство газовой котельной в Белогорске, которая будет работать на сжиженном природном газе.

До Благовещенска «голубое топливо» должно добраться к 2023 году – именно тогда начнёт работать большая газовая котельная в Северном микрорайоне.

— Тема важная. Есть целый набор мер государственной поддержки на федеральном уровне, – подчеркнул Василий Орлов. – Сейчас мы находимся в самом начале пути, надеюсь, это будет планомерная работа.

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#Белогорск #губернатор #Свободный #Циолковский

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