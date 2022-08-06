Амурские молодожены едва не остались без праздника

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска. Она рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулась накануне свадьбы. По словам девушки, из-за смены владельца ранее арендованного на конкретную дату гостевого домика они могли остаться без места для празднования.

— Через неделю у меня свадьба. Мы заранее внесли предоплату за гостевой домик, чтобы на природе с близкими отметить свадьбу. Чудом муж узнал через сайт объявлений, что у этой турбазы на днях сменился собственник, ну мы подумали мало ли. Как оказалось позже, новый собственник ни о какой брони и нашей свадьбе не слышал. По сути, мы просто случайно узнали! Так бы в торжественный день поцеловали двери с 30 гостями, – рассказала о ситуации девушка.

Амурчанка отметила, что договор со старым собственником турбазы они не заключали, просто внесли предоплату в размере восьми тысяч рублей (чек имеется в распоряжении редакции Амур.инфо). По словам невесты, сейчас они пытаются найти контакты старого собственника, чтобы вернуть свои деньги. Новое место для торжества уже нашли, но осадочек, как говорится, остался.

Редакция Амур.инфо ожидает от управления Роспотребнадзора информацию о том, как поступать в такой ситуации.