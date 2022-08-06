Россияне могут рассчитывать на бесплатную психологическую помощь

Законопроект предусматривает право на бесплатную психологическую помощь для малообеспеченных, инвалидов I и II групп, а также для других групп населения.

Как сообщают ТАСС, депутат Госдумы единоросс Татьяна Дьяконова осенью внесет на рассмотрение палаты законопроект о праве некоторых категорий граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи.

По ее словам, законопроект предоставляет право на бесплатную психологическую помощь для граждан, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, инвалидов I и II групп, а также для людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, детей-инвалидов, детей-сирот и усыновителей. Предполагается, что получить такую помощь они смогут в сети государственных центров психологической службы.

— Законопроект сейчас дорабатывается. Я думаю, что список возможных получателей бесплатной психологической помощи будет расширяться, – подчеркнула Дьяконова.

Так, по ее словам, психологическая поддержка, сопровождение и реабилитация нужны тем, «кто возвращается к мирной жизни в Донбассе», и волонтерам, работающим там.

Особое внимание в законопроекте уделено тому, кто и как будет оказывать психологическую помощь.

— Государство будет контролировать, чтобы этим занимались высококвалифицированные специалисты, а не те, кто прошел недельные курсы, – отметила Татьяна Дьяконова.

По словам депутата, необходимость появления подобного закона давно назрела.

— Да, есть бесплатные психологи в детсадах и школах, но, как правило, их не хватает. Кроме того, часто их квалификация не позволяет оперативно решить какие-то проблемы. Ну и главное – психологическая помощь нужна не только в этой сфере, наш законопроект расширяет масштабы ее оказания, – резюмировала автор инициативы.