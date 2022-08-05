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сегодня, 17:57 0

В Свободном по трем статьям осудили бывшего замглавы города

Он на 11 лет отправится в колонию строгого режима

В Свободном по трем статьям осудили бывшего замглавы города
Фото: Амур.инфо

Свободненский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города по ЖКХ, строительству и архитектуре. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц по предварительному сговору и даче взятки в особо крупном размере, сообщатся в телеграм-канале прокуратуры Амурской области.

Следствием было установлено, что осужденный продал с аукциона своему подконтрольному лицу муниципальный земельный участок в центре Свободного с расположенным на нем зданием бывшей котельной и складскими помещениями, которые оставались муниципальной собственностью.

Через год осужденный помог оформить разрешение на строительство на этом участке вопреки тому, что там находятся муниципальные объекты.

После этого участок был продан гораздо дороже, чем он стоил на аукционе. Новый владелец реконструировал здание бывшей котельной и через осужденного получил документы, где реконструированное здание значилось как новый объект.

Содействие в оформлении и получении документов оказывал и главный архитектор, который получил от осужденного взятку в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Замглавы Свободного получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 2,8 миллиона рублей и лишение права занимать должности в органах власти на три года.

По ранее заявленным исковым требованиям, у него было конфисковано имущество стоимостью более 100 миллионов рублей, в отношении которого не было представлено доказательств о его законном приобретении. Также государству передано 13 объектов недвижимости на сумму более 44 миллионов рублей, которые принадлежали не только муниципальному служащему, но и его близким и доверенным лицам, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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#криминал #происшествия #Свободный

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