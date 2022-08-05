Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:47 0

Благовещенский таксист загородил проезд для скорой помощи

У детской областной больницы произошло ДТП

Благовещенский таксист загородил проезд для скорой помощи
Фото: Амур.инфо

В пятницу, 5 августа, у детской областной больницы столкнулись машина такси и карета скорой помощи. Амурчанин, приславший в редакцию фото и видео, рассказал, что проезд к больнице часто заставлен припаркованными автомобилями такси, что мешает водителям других авто и спецтранспорту.

— У водителей «скорой» давно уже проблема. Где людей привезли – там и стоят таксисты, как будто не понимают, что мешают привезти детей на спецтранспорте к больнице. Вот сегодня очередной случай, – рассказал корреспонденту Амур.инфо амурчанин.

При этом у главного входа в медучреждение установлена табличка, запрещающая стоянку машин и предупреждающая о том, что они могут помешать машинам скорой помощи.

Фото: Амур.инфо

В благовещенском управлении ГИБДД факт ДТП подтвердили. Там рассказали, что сообщение об аварии поступило сегодня в 14:47.

Просмотров всего: 583

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске затруднено движение по мосту через Зею
Происшествия

На амурском предприятии во время газосварочных работ погиб мужчина
Происшествия

В Благовещенске выясняют обстоятельства гибели молодой девушки

Происшествия

На Сахалине сошёл с рельсов пассажирский поезд