Благовещенский таксист загородил проезд для скорой помощи

В пятницу, 5 августа, у детской областной больницы столкнулись машина такси и карета скорой помощи. Амурчанин, приславший в редакцию фото и видео, рассказал, что проезд к больнице часто заставлен припаркованными автомобилями такси, что мешает водителям других авто и спецтранспорту.

— У водителей «скорой» давно уже проблема. Где людей привезли – там и стоят таксисты, как будто не понимают, что мешают привезти детей на спецтранспорте к больнице. Вот сегодня очередной случай, – рассказал корреспонденту Амур.инфо амурчанин.

При этом у главного входа в медучреждение установлена табличка, запрещающая стоянку машин и предупреждающая о том, что они могут помешать машинам скорой помощи.

Фото: Амур.инфо

В благовещенском управлении ГИБДД факт ДТП подтвердили. Там рассказали, что сообщение об аварии поступило сегодня в 14:47.