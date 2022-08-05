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Водитель сбил женщину в Благовещенске и скрылся

Госавтоинспекция разыскивает виновника ДТП

Водитель сбил женщину в Благовещенске и скрылся
Фото: Амур.инфо

Благовещенское управление ГИБДД разыскивает водителя, который 31 июля в 17:57 на перекрёстке улиц Тенистая и 50-летия Октября на автомобиле Toyota Aqua сбил женщину-пешехода 1962 года рождения. Она переходила проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

Сообщается, что автомобиль был тёмного, предположительно синего цвета. Женщина была сбита иномаркой при повороте направо на пешеходном переходе, в результате чего получила травмы. Водитель предпочёл скрыться с места происшествия, сообщает отдел ГИБДД благовещенской полиции.

Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей происшествия или самого водителя, информацию можно сообщить в группу по исполнению административного законодательства отдельного батальона ДПС по телефонам: 59-46-86; 8-963-800-04-50 или в дежурную часть ГИБДД по номеру 42-52-62.

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#ДТП #криминал #происшествия #транспорт

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