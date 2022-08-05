В Приморском крае вновь вводят антиковидные ограничения
Решение принято в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом
В Приморском крае за минувшие сутки коронавирусом заразился 241 человек, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. За неделю рост ежедневной заболеваемости в регионе составил более 32 %.
По рекомендации регионального оперштаба в Приморье принято решение о необходимости вновь использовать защитные маски в местах массового скопления людей, а также применять антисептические средства.
Об этом уже объявлено руководителям предприятий Приморского края, пишет Комсомольская правда.
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