В Приморском крае вновь вводят антиковидные ограничения

В Приморском крае за минувшие сутки коронавирусом заразился 241 человек, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. За неделю рост ежедневной заболеваемости в регионе составил более 32 %.

По рекомендации регионального оперштаба в Приморье принято решение о необходимости вновь использовать защитные маски в местах массового скопления людей, а также применять антисептические средства.

Об этом уже объявлено руководителям предприятий Приморского края, пишет Комсомольская правда.