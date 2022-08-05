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сегодня, 16:05 0

Последствия ливня устраняют коммунальные службы Благовещенска

После разгула стихии в городе оборваны линии электропередачи, повалены деревья, подтоплены улицы

Последствия ливня устраняют коммунальные службы Благовещенска
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 16:36

Прошедший в областном центре ливень прибавил работы коммунальным службам города, в устранении последствий задействованы специалисты АКС и ГСТК.

Схлёсты проводов, падение опор, ветки на проводах – итоги обрушившейся сегодня на Благовещенск стихии. Как следствие, аварийное отключение электроэнергии. Специалисты дирекции по электроснабжению ООО «АКС» оперативно устраняют порывы линии электропередачи.

Без света пока частично остаются дома в Моховой Пади. В Астрахановке работы по подключению уже завершены, свет вернули всем потребителям.

Специалисты ГСТК откачивают воду с подтопленных улиц и участков дорог. Бригады работают в центре города и в микрорайоне: на Мухина, 78/1, возле управления ГИБДД, на Ленина – Пушкина, Дьяченко,9, и Дьяченко, 9/1, а также на Новотроицком шоссе.

Как сообщало Амур.инфо ранее, в областном центре действует режим повышенной готовности. К стихии готовились заранее, все силы и средства управления ГОЧС города, ГСТК и коммунальных служб работают в усиленном режиме.

Обновлено 16:36

В 16:26 полностью восстановлена подача электроэнергии в Моховой Пади, сообщают в РКС.

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#ЖКХ #погода

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