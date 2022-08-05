В Циолковском в рамках проекта «1 000 дворов» сдали первую площадку

В Циолковском строители закончили благоустройство двора на улице Маршала-Неделина, 17, его привели в порядок в рамках проекта «1 000 дворов», сообщает правительство Амурской области.

На площадке установили три игровых комплекса, один из которых из дерева, три качели, песочницу и велопарковку. Также во дворе сделали уличное освещение, тротуар и поставили лавочки. На работы ушло более пяти миллионов рублей.

Фото: правительство Амурской области

Сейчас в Циолковском благоустраивают ещё одну придомовую территорию, на улице Сосновой, 21. Сюда уже завезли материалы, рабочие приступили к устройству основания под тротуарную плитку. На современную площадку также потратят более пяти миллионов рублей.

Фото: правительство Амурской области

Всего в Приамурье по проекту «1 000 дворов» приведут в порядок 99 территорий в девяти муниципалитетах, на это из областного и федерального бюджетов выделили 674 миллиона рублей.

Напомним, накануне в Белогорске также сдали первую площадку в рамках программы «1 000 дворов».