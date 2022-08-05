Из-за сильного ливня благовещенским автобусам пришлось изменить схему движения

Сильный ливень сегодня подтопил улицу Дьяченко между Институтской и Игнатьевским шоссе. Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров некоторые автобусы изменили схему движения, сообщает городская администрация.

Автобусы №№ 2К/2Кт, 4, 8, 11, 12, 24, 25, 36/36(О), 38/38(А), 44 теперь ездят по Новотроицкому шоссе. Посадка и высадка пассажиров осуществляется на существующих остановочных пунктах.

В городе ведутся работы по ликвидации последствий стихии: техника ГСТК откачивает дождевую воду, в том числе и на улице Дьяченко.