Для российских и китайских молодожёнов провели коллективную свадьбу

Накануне в китайский День влюблённых (праздник «Циси») в провинции Хэйлунцзян провели коллективную свадьбу российских и китайских молодожёнов, сообщается в телеграм-канале генконсульства России в Харбине.

Российско-китайское мероприятие было организовано уже в десятый раз и стало традиционным для уезда Цзяинь городского округа Ичунь. В этом году коллективную свадьбу сыграли десять китайских, шесть российских и четыре смешанные пары.

Фото: Генконсульство России в Харбине

Официальную часть провели на набережной Амура, затем для участников организовали музыкальные и танцевальные представления, символическую посадку деревьев в общественном парке и экскурсию по местным достопримечательностям.

Фото: Генконсульство России в Харбине

Владимир Ощепков, занимающий должность генконсула России в Харбине, отправил новобрачным письмо с поздравлениями, которое зачитал начальник канцелярии иностранных дел городского округа Ичунь Ян Ханьюй.

Фото: Генконсульство России в Харбине

Праздник «Циси» связан с древней притчей о трогательной истории любви Пастуха, жившего на Земле, и Ткачихи, жившей на Небе, которые встречаются только один раз в год на седьмой день седьмого месяца по Лунному календарю, отмечается в телеграм-канале генконсульства.