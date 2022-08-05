Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:56 0

Житель Амурской области открыл наркопритон и созывал туда гостей

В помещении было все необходимое для приготовления наркотиков

Житель Амурской области открыл наркопритон и созывал туда гостей
Фото: Прокуратура Амурской области

53-летнего жителя посёлка Магдагачи обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков, сообщает прокуратура Амурской области. С апреля по июнь 2022 года мужчина впускал в свой дом жителей Магдагачинского района, чтобы те употребляли наркотики опийной группы.

При этом обвиняемый употреблял запрещённые вещества вместе с гостями. Кроме того, амурчанин создал все необходимые условия для приготовления наркотических средств.

Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали трёх человек, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемый признал свою вину в преступлении.

Расследование окончено, уголовное дело рассмотрит Магдагачинский районный суд. За такое преступление мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Просмотров всего: 14

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Свободном по трем статьям осудили бывшего замглавы города
Происшествия

Благовещенский таксист загородил проезд для скорой помощи
Происшествия

В Благовещенске затруднено движение по мосту через Зею
Происшествия

На амурском предприятии во время газосварочных работ погиб мужчина