Житель Амурской области открыл наркопритон и созывал туда гостей

53-летнего жителя посёлка Магдагачи обвиняют в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотиков, сообщает прокуратура Амурской области. С апреля по июнь 2022 года мужчина впускал в свой дом жителей Магдагачинского района, чтобы те употребляли наркотики опийной группы.

При этом обвиняемый употреблял запрещённые вещества вместе с гостями. Кроме того, амурчанин создал все необходимые условия для приготовления наркотических средств.

Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали трёх человек, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Обвиняемый признал свою вину в преступлении.

Расследование окончено, уголовное дело рассмотрит Магдагачинский районный суд. За такое преступление мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы.