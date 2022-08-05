Амурская область получит новые самолёты по госзаказу

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание на тему обеспечения авиационной доступности дальневосточных регионов и развития авиаперевозок с использованием лёгкой авиационной техники, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По поручению президента для Дальнего Востока будет сформирован госзаказ на строительство новых самолетов типа ЛМС-901 «Байкал» для замены Ан-2, Ан-3 советского периода, которые выходят из эксплуатации. Деньги выделят из средств Фонда национального благосостояния.

По предварительным данным Росавиации, сертификация самолета «Байкал» завершится к концу следующего года. Параллельно с сертификацией ведется работа по улучшению отечественной авионики.

Для обеспечения эксплуатации новых самолетов «Байкал» необходимо создать новые или восстановить еще 196 посадочных площадок, сообщает областное правительство.

Фото: Правительство Амурской области

В ходе совещания было принято решение о разработке комплексной программы, которая, по словам Юрия Трутнева, включит в себя строительство судов и их сервисное обслуживание, модернизацию взлётно-посадочных полос и подготовку пилотов и инженерных кадров. Для достижения данной цели в Комсомольске-на-Амуре будет запущено новое производство.

По словам вице-премьера, важнейшей задачей является обеспечение загрузки завода, поэтому необходимо расписать потребность в воздушных судах по годам.

— Мы сегодня посчитали, у нас получилось 105 бортов. Это разумные цифры. В Советском Союзе на территории Дальнего Востока работало 374 малых воздушных судна. Полагаю, что потребности Дальнего Востока даже значительно выше, чем обозначили губернаторы, – пояснил Юрий Трутнев.

Фото: Правительство Амурской области

Сейчас в Приамурье малая авиация осуществляет перевозки пассажиров по шести маршрутам, часть из них обслуживает ООО «Сила», а часть амурская «Авиабаза».

— Сейчас в Амурской области задействовано 11 самолетов АН-2 и ТВС-2МС. Бортами выполняются авиамониторинг, пассажирские перевозки внутри региона и тушение лесных пожаров. Более комфортные и современные самолеты «Байкал» станут достойной заменой устаревшим Ан-2. В области имеется потребность в 14 новых самолетах «Байкал», шесть из которых необходимы для пассажирских перевозок и восемь для перевозок с возможностью использования для нужд авиалесоохраны, – сказал Василий Орлов.