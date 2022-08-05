В Благовещенске затруднено движение по мосту через Зею
Там произошло ДТП с участием нескольких машин
Сегодня утром на Зейском мосту на полосе движения из Благовещенска произошло столкновение трёх автомобилей. Половина дорожного полотна была заблокирована, пока участники аварии ждали сотрудников ДПС.
Столкнувшиеся авто получили серьёзные повреждения, в частности, светлый Subaru Forester лишился бампера и получил повреждения кузова, машина оказалась на сплошной разделительной линии. Белая легковая Toyota получила повреждения заднего левого крыла.
Видео с места ДТП опубликовал телеграм-канал dpskontrol_28rus.
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