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К концу ноября в Благовещенске закончат ремонт улицы Мухина

Между Пролетарской и Северной сейчас готовят основание под асфальт

К концу ноября в Благовещенске закончат ремонт улицы Мухина
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт улицы Мухина. Сейчас на участке от Пролетарской до Северной идёт подготовка основания под асфальт, рассказали в городской администрации.

Там добавили, что на сегодняшний день в двух кварталах – между Зейской и Горького – полностью заменена ливневая канализация. На отрезке между Горького и Амурской ведётся подготовка под отсыпку дорожной одежды.

Фото: администрация Благовещенска

От Зейской до Амурской частично выполнено обустройство бортового дорожного камня и тротуара. На одной из полос здесь уже подготовили основание под нижний слой асфальтобетона. На участке от Горького до Красноармейской выполняются работы по устройству ливневой канализации и пешеходных дорожек.

Фото: администрация Благовещенска

Завершить все работы, согласно контракту, подрядная организация АО «Асфальт» должна до 30 ноября.

— На улице Мухина запланирован очень большой объем, ремонт рассчитан на два года. Однако при производстве работ возникли проблемы, связанные с проектной документацией. Проект был разработан еще в 2015 году. За это время повысились требования к сетям, асфальту, остановкам, поэтому его пришлось оперативно корректировать. В ходе производства работ возникли неучтенные сети и скрытые работы. Дополнительно пришлось разрабатывать технологию укрепления кабельной канализации, на это тоже ушло время. Свою роль сыграли и неблагоприятные погодные условия. Тем не менее подрядчик обещает завершить работы в срок – до конца ноября, – рассказал заместитель директора МУ «ГУКС» Анатолий Зенков.

Фото: администрация Благовещенска

Как отметили в мэрии, модернизация сетей тепло-, водоснабжения и канализации на улице Мухина позволит в дальнейшем избежать аварийных порывов под обновленным дорожным полотном.

Фото: администрация Благовещенска

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#дороги #мэрия #строительство

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