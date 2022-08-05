На амурском предприятии во время газосварочных работ погиб мужчина
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура города Райчихинска провела проверку по факту несчастного случая, произошедшего в Прогрессе с работником подрядной организации при производстве газосварочных работ, сообщает прокуратура Амурской области.
Сегодня, 5 августа, на территории бывшего завода «Амурдормаш» при проведении газосварочных работ произошёл несчастный случай. Работы выполняла подрядная организация из Хабаровска. В результате происшествия один из работников получил травмы несовместимые с жизнью.
Фото: Прокуратура Амурской области
В Прогрессе возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщают в СУ СК России по Амурской области.
Прокуратурой Райчихинска выясняются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения законодательства об охране труда. Также на контроле находится расследование уголовного дела.
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