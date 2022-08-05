На амурском предприятии во время газосварочных работ погиб мужчина

Сегодня, 5 августа, на территории бывшего завода «Амурдормаш» при проведении газосварочных работ произошёл несчастный случай. Работы выполняла подрядная организация из Хабаровска. В результате происшествия один из работников получил травмы несовместимые с жизнью.

Фото: Прокуратура Амурской области

В Прогрессе возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщают в СУ СК России по Амурской области.

Прокуратурой Райчихинска выясняются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения законодательства об охране труда. Также на контроле находится расследование уголовного дела.

Фото: Прокуратура Амурской области