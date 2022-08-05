Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:55 0

На амурском предприятии во время газосварочных работ погиб мужчина

Возбуждено уголовное дело 

На амурском предприятии во время газосварочных работ погиб мужчина
Фото: СУ СК России по Амурской области

Прокуратура города Райчихинска провела проверку по факту несчастного случая, произошедшего в Прогрессе с работником подрядной организации при производстве газосварочных работ, сообщает прокуратура Амурской области.

Сегодня, 5 августа, на территории бывшего завода «Амурдормаш» при проведении газосварочных работ произошёл несчастный случай. Работы выполняла подрядная организация из Хабаровска. В результате происшествия один из работников получил травмы несовместимые с жизнью.

Фото: Прокуратура Амурской области

В Прогрессе возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщают в СУ СК России по Амурской области.

Прокуратурой Райчихинска выясняются обстоятельства происшествия, организована проверка исполнения законодательства об охране труда. Также на контроле находится расследование уголовного дела.

Фото: Прокуратура Амурской области

Просмотров всего: 266

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске затруднено движение по мосту через Зею
Происшествия

В Благовещенске выясняют обстоятельства гибели молодой девушки

Происшествия

На Сахалине сошёл с рельсов пассажирский поезд
Происшествия

Виновные в гибели амурского инспектора ДПС на двоих получили больше 30-ти лет заключения