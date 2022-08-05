В Благовещенске выясняют обстоятельства гибели молодой девушки
После обнаружения её тела появилась новая информация
Следственный отдел управления СК по Амурской области продолжает выяснять обстоятельства гибели жительницы Благовещенска Тамары Верхотуровой, которая 30 июля этого года ушла из дома на улице Батарейной, 7/1, а 1 августа была объявлена в розыск.
Накануне Амур.инфо сообщало, что 4 августа около 14:00 тело погибшей было найдено мужем её сестры в зарослях под окнами её дома на улице Батарейной.
Как рассказали в Следственном комитете, при осмотре тела на месте судебно-медицинским экспертом были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.
Между тем, как стало известно корреспондентам Амур.инфо, несколькими днями ранее, для выяснения обстоятельств исчезновения девушки, знакомые осматривали её закрытую квартиру, проникнув туда через балкон с помощью автовышки.
Если в ходе проверки Следственного Комитета версия о падении с балкона получит подтверждение, то это может означать, что в тот момент, когда люди проникали в квартиру через балкон, чтобы отыскать пропавшую, её тело уже лежало на земле, можно сказать, прямо под ногами.
Просмотров всего: 2152
#жизнь #криминал #происшествия