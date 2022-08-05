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сегодня, 11:24 0

В Благовещенске выясняют обстоятельства гибели молодой девушки

После обнаружения её тела появилась новая информация

В Благовещенске выясняют обстоятельства гибели молодой девушки
Фото: Амур.инфо

Следственный отдел управления СК по Амурской области продолжает выяснять обстоятельства гибели жительницы Благовещенска Тамары Верхотуровой, которая 30 июля этого года ушла из дома на улице Батарейной, 7/1, а 1 августа была объявлена в розыск.

Накануне Амур.инфо сообщало, что 4 августа около 14:00 тело погибшей было найдено мужем её сестры в зарослях под окнами её дома на улице Батарейной.

Как рассказали в Следственном комитете, при осмотре тела на месте судебно-медицинским экспертом были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Между тем, как стало известно корреспондентам Амур.инфо, несколькими днями ранее, для выяснения обстоятельств исчезновения девушки, знакомые осматривали её закрытую квартиру, проникнув туда через балкон с помощью автовышки.

Если в ходе проверки Следственного Комитета версия о падении с балкона получит подтверждение, то это может означать, что в тот момент, когда люди проникали в квартиру через балкон, чтобы отыскать пропавшую, её тело уже лежало на земле, можно сказать, прямо под ногами.

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#жизнь #криминал #происшествия

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