Реставрацию скульптуры «Снегурочка» завершили в Благовещенске

Фото: Евгений Литус

«Снегурочку» покрыли автомобильной краской, которая сохраняет цвет до десяти лет, и уже сегодня установят на место.

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Напомним, деньги на реставрацию амурчане собирали собственными силами.