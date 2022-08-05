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сегодня, 13:33 0

Реставрацию скульптуры «Снегурочка» завершили в Благовещенске

Средства на проведения работ собрали неравнодушные амурчане

Реставрацию скульптуры «Снегурочка» завершили в Благовещенске
Фото: Евгений Литус

Специалисты закончили работать над реставрацией скульптуры «Снегурочка», сообщается в телеграм-канале «Amurotgoloski». Скульптуру сначала очистили и подготовили, после чего отшпаклевали и покрасили.

«Снегурочку» покрыли автомобильной краской, которая сохраняет цвет до десяти лет, и уже сегодня установят на место.

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Фото: Евгений Литус

Напомним, деньги на реставрацию амурчане собирали собственными силами.

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#культура #память

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