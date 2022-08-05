После вмешательства прокуратуры пляж Чигиринского водохранилища очистили от мусора
Отдыхающие организовали там свалку
Чтобы убрать оставленный отдыхающими на Чигиринском водохранилище мусор, потребовалось вмешательство представителей надзорного ведомства.
Как рассказали в прокуратуре Амурской области, на момент проверки на территории пляжа имелась несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов, а металлический контейнер был переполнен.
Бутылки, пластиковые пакеты, одноразовую посуду отдыхающие оставляли прямо в местах своего отдыха.
Фото: прокуратура Амурской области
Прокуратура внесла представление главе района. После принятых мер нарушения устранили. Территорию пляжа очистили от бытового мусора.
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