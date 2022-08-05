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сегодня, 14:37 0

После вмешательства прокуратуры пляж Чигиринского водохранилища очистили от мусора

Отдыхающие организовали там свалку

После вмешательства прокуратуры пляж Чигиринского водохранилища очистили от мусора
Фото: Амур.инфо

Чтобы убрать оставленный отдыхающими на Чигиринском водохранилище мусор, потребовалось вмешательство представителей надзорного ведомства.

Как рассказали в прокуратуре Амурской области, на момент проверки на территории пляжа имелась несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов, а металлический контейнер был переполнен.

Бутылки, пластиковые пакеты, одноразовую посуду отдыхающие оставляли прямо в местах своего отдыха.

Фото: прокуратура Амурской области

Прокуратура внесла представление главе района. После принятых мер нарушения устранили. Территорию пляжа очистили от бытового мусора.

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#Благрайон #закон #экология

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