Жители Константиновского района рассказали Василию Орлову о проблемах в селах

Несколько дней губернатор работал в Константиновском районе. В один из дней Василий Орлов встретился с гражданами и ответил на волнующие их вопросы.

Жителей интересовали ремонт дороги и школы, установка фонарей и возможность получения соцконтракта, сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото: Правительство Амурской области

Жительница села Верхняя Полтавка обратилась с коллективной просьбой от жителей домов на улице 70 лет Октября. Они попросили отремонтировать подъезды к домам. Губернатор распорядился организовать работу, чтобы к началу сентября ремонт дороги в местах подъездов был завершен.

Фото: Правительство Амурской области

Жительница Средней Полтавки приехала на встречу с губернатором с просьбой от всех односельчан установить уличные фонари, так как ночью село не освещается. Проект по освещению села подавали в программу инициативного бюджетирования. Однако заявка не прошла конкурсный отбор из-за малого количества жителей, которые участвовали в обсуждении проекта. Губернатор отдал поручение проработать данный вопрос и по возможности сделать освещение в селе уже в этом году. Либо провести работу с жителями и снова подать документы на конкурс.

— Нужно активнее привлекать людей для участия в программе по инициативному бюджетированию. Программа работает, деньги на нее есть. Мы видим позитивные преобразования в наших селах и положительные отклики от людей, – отметил Василий Орлов.

Фото: Правительство Амурской области

С просьбой о содействии в проведении капитального ремонта Константиновской средней школы обратилась мама одного из старшеклассников.

Глава области рассказал, что посетил школу и проинспектировал, как там идет подготовка к новому учебному году.

— В этом году в школе ремонтируют крышу, уже сделали отмостку и цоколь здания. На эти работы было выделено почти 23 миллиона рублей. В этом году также сделаем проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта всего здания школы. Региональному минобру поручаю взять этот вопрос на контроль, а минстрою сопровождать работы по разработке проектно-сметной документации. С этим проектом планируем зайти в федеральную программу и при помощи федерального Правительства отремонтировать школу, – сказал губернатор.

Фото: Правительство Амурской области

Также к губернатору обратилась жительница Константиновки, которая попросила помочь получить меры поддержки для открытия бизнеса в рамках социального контракта. Губернатор распорядился в августе текущего года предоставить ей выплату. А узнав, что она сирота, рассказал также о возможности получения жилищного сертификата.

— Это действенный механизм, который позволит вам приобрести жилье в любом населенном пункте области. Вы также можете добавить к нему дополнительные средства, что позволит купить жилье большей площади. Рассмотрите этот вариант, администрация района и минсоцзащиты вас проконсультируют и окажут содействие, – отметил Василий Орлов.