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сегодня, 12:09 0

В Благовещенске на улице Ленина просела новая тротуарная плитка

Её уложили в 2021 году

В Благовещенске на улице Ленина просела новая тротуарная плитка
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 13:22

Читатели прислали в редакцию Амур.инфо фотографии тротуарной плитки, сделанные на перекрёстке улиц Ленина и Богдана Хмельницкого в Благовещенске. Как отметила амурчанка, рассказавшая о проблеме, плитку там уложили в прошлом году.

— Вчера вечером шла с работы и нужно было Ленина перейти по Богдана Хмельницкого. Заметила, что с двух сторон улицы просела плитка, вот не поленилась сделала фото, – рассказала горожанка. – Там, где со стороны ЦЭВа вокруг столба плитка обвалилась. Столб-то не упадет теперь, раз там грунт такой слабый?

Фото: Амур.инфо

В настоящее время редакция Амур.инфо ожидает комментарий мэрии Благовещенска по сложившейся ситуации.

Новость обновлена

В мэрии пояснили, что об этом провале им известно.

— В прошлом году, после того, как была сдана улица Ленина (и уложена плитка на тротуарах вдоль неё), подрядная организация проводила установку светофорных объектов на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого и переулком Святителя Иннокентия. Позднее был выявлен дефект, о котором вы говорите. В настоящее время ведется претензионная работа. Подрядчик, который устанавливал светофоры, будет менять плитку за свой счёт, – пояснили пресс-службе администрации областной столицы.

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