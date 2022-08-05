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сегодня, 11:04 0

При строительстве «Трибуна Холл» в Благовещенске возник спор на 12 миллионов

Дело рассмотрит арбитражный суд Амурской области

При строительстве «Трибуна Холл» в Благовещенске возник спор на 12 миллионов
Фото: Амур.инфо

Проект строительства «Большой городской центр «Трибуна Холл»» города Благовещенск предусматривает создание зеленой зоны с различными насаждениями. В арбитражный суд Амурской области обратилась компания, которая поставила в Приамурье посадочный материал и обеспечила высадку саженцев, но окончательный расчёт по договору так и не получила.

Как пояснили в пресс-службе суда, в апреле 2021 года был заключен контракт между агрохолдингом и амурским подрядчиком на озеленение территории «Трибуны Холл». Сумма контракта – 18,3 миллиона рублей, из которых 10,5 миллиона – аванс, который сразу и перечислили подрядчику.

Агрохолдинг выполнил свою часть договора в срок. В случае, если возникали вопросы со стороны независимого консультанта (Ботанический сад – институт Дальневосточного отделения РАН), который контролировал работы, то их решали на месте.

Амурский подрядчик заверил руководство агрохолдинга в том, что после проверки объекта заказчиком строительства, администрацией Благовещенска, остаток суммы по договору выплатят в кротчайшие сроки. По факту этого не произошло, и с августа 2021 года ни одного платежа агрохолдинг не получил.

8 августа арбитражный суд Амурской области в предварительном заседании рассмотрит это дело. Агрохолдинг просит взыскать с амурского подрядчика 12 026 264,06 рублей, из которых 7,76 миллиона рублей – сумма основного долга, а 4,26 миллиона – неустойка.

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#суды

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