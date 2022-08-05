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сегодня, 12:30 0

На Сахалине сошёл с рельсов пассажирский поезд

Ливни подмыли железнодорожные пути

На Сахалине сошёл с рельсов пассажирский поезд
Фото: Амур.инфо

На юге Сахалина сошёл с рельсов пригородный поезд, пишет РИА ФАН. Тепловоз с одним вагоном шёл из Томари в Холмск, когда попал на участок, где пути повело из-за подмытой насыпи.

Поезд сошёл с рельсов, но не опрокинулся. В вагоне на момент ЧП находилось шесть пассажиров.

— Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной стал подмыв пути из-за выпадения обильных осадков. Для ликвидации последствий схода направлен восстановительный поезд со станции Южно-Сахалинск, – сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

ЧП произошло накануне поздним вечером, на данный момент восстановительные работы на путях продолжаются. Пассажиры вернулись на станцию Томари пешком. Добираться до места назначения им придётся уже не по железной дороге.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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