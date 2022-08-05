На Сахалине сошёл с рельсов пассажирский поезд

Поезд сошёл с рельсов, но не опрокинулся. В вагоне на момент ЧП находилось шесть пассажиров.

— Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной стал подмыв пути из-за выпадения обильных осадков. Для ликвидации последствий схода направлен восстановительный поезд со станции Южно-Сахалинск, – сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

ЧП произошло накануне поздним вечером, на данный момент восстановительные работы на путях продолжаются. Пассажиры вернулись на станцию Томари пешком. Добираться до места назначения им придётся уже не по железной дороге.