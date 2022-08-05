В манго и нектаринах из КНР, которые завезли в Амурскую область, нашли вредителя
Это насекомое не обитает на территории России
При проведении фитосанитарного контроля плодоовощной продукции, прибывшей в июле из КНР, инспекторами надзора в области карантина растений на государственной границе РФ и транспорте была выявлена тутовая щитовка. Насекомое обнаружили в партиях манго и нектаринов.
Насекомое является вредителем плодовых, декоративных и лесных культур и не распространено на территории РФ.
Однако импорт плодоовощной продукции не представляет опасности завоза щитовок, так как личинки быстро погибают, а взрослые насекомые ограничены в способности к передвижению, сообщили в ведомстве.
В связи с этим, а также в соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений свежие манго и нектарины выпущены в оборот.
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