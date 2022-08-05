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сегодня, 15:46 0

Юлия Пересильд сменила скафандр на купальник

Актриса опубликовала фото из отпуска на морском побережье

Юлия Пересильд сменила скафандр на купальник
Фото: radiosputnik.ria.ru

Как сообщает «Комсомольская правда», актриса Юлия Пересильд, покорившая в этом году космос, улетела в отпуск.

О местонахождении актрисы поклонники узнали из соцсетей. 37-летняя артистка отдыхает у моря. На своей странице она поделилась снимком в купальнике. На фото Юлия позирует на пляже с золотистым песком. На курорт звезда уехала вместе с дочками: 13-летней Анной и 8-летней Марией. Видимо, одна из девочек и стала автором этого кадра.

— Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой, – подписала фото Пересильд.

В комментариях поклонники восхитились стройной фигурой актрисы. «Юлия, вы ослепительная!», «Приятно смотреть на красивую женщину», «Фигура просто космос», «Фигура как у спортсменки», «Любимая актриса. Восхитительно красивая», – пишут интернет-пользователи под снимком.

Напомним, Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, отправившейся в космос. Вместе с режиссером Климом Шипенко артистка 5 октября 2021 года улетела на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Съемочная группа пробыла на МКС 12 дней и вернулась на Землю 18 октября 2021 года. По отзывам космонавта Олега Новицкого, который находился на орбите полгода, Пересильд и Шипенко показали отличную подготовку и совершенно не создавали на станции бытовых неудобств для других космонавтов.

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#шоу-бизнес

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