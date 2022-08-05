Сергей Светлаков построил прибыльный бизнес

В прошлом году компания заработала 333 миллиона рублей, из них чистая прибыль составила 14 миллионов.

Кроме того, в начале 2022 года Светлаков купил 2,3 % акций горнорудной компании «Территория», единственного учредителя Туринской ГРК, обладающей лицензией на медно-золотое месторождение в Свердловской области.

В минувшем году ГРК заработала 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль – 584,1 миллиона. Эксперты считают, что дивиденды телеведущего могут составить 12 миллионов рублей в год.

С частью бизнес-проектов Сергей попрощался. Он вышел из восьми юрлиц, связанных с сетью ресторанов. Кроме того, телеведущий продал в Юрмале двухэтажный коттедж, который построил сам. Шоумен ранее говорил, что только за землю отдал пять миллионов рублей.