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сегодня, 14:18 0

Сергей Светлаков построил прибыльный бизнес

Его компания заработала в прошлом году 333 миллиона рублей

Сергей Светлаков построил прибыльный бизнес
Фото: spletnik.ru

Как сообщает издание «Московский комсомолец», телеведущий Сергей Светлаков вместе с Александром Незлобиным в 2018 году основал «Студию Свердловск», которая производит кино и сериалы. Сейчас он является ее единственным владельцем и гендиректором.

В прошлом году компания заработала 333 миллиона рублей, из них чистая прибыль составила 14 миллионов.

Кроме того, в начале 2022 года Светлаков купил 2,3 % акций горнорудной компании «Территория», единственного учредителя Туринской ГРК, обладающей лицензией на медно-золотое месторождение в Свердловской области.

В минувшем году ГРК заработала 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль – 584,1 миллиона. Эксперты считают, что дивиденды телеведущего могут составить 12 миллионов рублей в год.

С частью бизнес-проектов Сергей попрощался. Он вышел из восьми юрлиц, связанных с сетью ресторанов. Кроме того, телеведущий продал в Юрмале двухэтажный коттедж, который построил сам. Шоумен ранее говорил, что только за землю отдал пять миллионов рублей.

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#шоу-бизнес

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