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сегодня, 13:51 0

Поклонники Ольги Бузовой подозревают ее в связи с несвободным мужчиной

Слухи о романе звезды с женатым поклонником пока не подтверждены

Поклонники Ольги Бузовой подозревают ее в связи с несвободным мужчиной
Фото: starhit.ru

Как пишет 7days.ru, ходят слухи, что Ольга Бузова принимает ухаживания от некоего женатого поклонника. Эту тему начали обсуждать в соцсетях после недавнего фейерверка, который кто-то устроил в качестве сюрприза для ведущей во время её отдыха на Красной Поляне.

В СМИ появилась информация, что телезвезду порадовал красочным шоу мужчина по имени Павел Бунин. Пикантность ситуации состоит в том, что у него есть семья: жена и дети.

Ольга ранее уже отдыхала в компании Павла, которого она представляла аудитории своим другом. Не исключено, что приятель просто захотел сделать одинокой девушке эффектный необязывающий комплимент. Впрочем, не исключен вариант, что Бузова решила порадовать себя сама, заказав фейерверк – ради незабываемого контента. Никакие реальные подтверждения романа Ольги с женатым другом пока не найдены.

До этого ходили упорные слухи о том, что уже в следующем году телезвезда сыграет роскошную свадьбу с чиновником. Однако Бузова опровергла эту информацию. Она честно призналась, что у неё нет никакого влиятельного бойфренда. Вообще, если судить по откровенным фото и видео в блоге Бузовой, то становится очевидно, что ведущая вряд ли что-то скрывает от публики.

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#шоу-бизнес

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