Рената Литвинова захотела домой
Эмигрировавшая в Париж актриса сообщила, что хочет вернуться в Россию
Как сообщает «Центральная служба новостей», звезда покинула родную страну пять месяцев назад. Сейчас актриса живет в своем доме во Франции.
Свой стремительный отъезд из России она объясняла серьезными проблемами со здоровьем. В последнее время артистка активно участвует в фотосессиях для известных модельеров, а также выпустила моноспектакль.
Однако актриса не скрывает своего беспокойства по оставленной в России матери.
Во время общения с фолловерами, пишет «Центральная служба новостей», Литвинова якобы призналась, что скучает по родной стране и дому.
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