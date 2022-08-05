Рената Литвинова захотела домой

Свой стремительный отъезд из России она объясняла серьезными проблемами со здоровьем. В последнее время артистка активно участвует в фотосессиях для известных модельеров, а также выпустила моноспектакль.

Однако актриса не скрывает своего беспокойства по оставленной в России матери.

Во время общения с фолловерами, пишет «Центральная служба новостей», Литвинова якобы призналась, что скучает по родной стране и дому.