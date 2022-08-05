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сегодня, 12:48 0

Рената Литвинова захотела домой

Эмигрировавшая в Париж актриса сообщила, что хочет вернуться в Россию

Рената Литвинова захотела домой
Фото: popcornnews.ru

Как сообщает «Центральная служба новостей», звезда покинула родную страну пять месяцев назад. Сейчас актриса живет в своем доме во Франции.

Свой стремительный отъезд из России она объясняла серьезными проблемами со здоровьем. В последнее время артистка активно участвует в фотосессиях для известных модельеров, а также выпустила моноспектакль.

Однако актриса не скрывает своего беспокойства по оставленной в России матери.

Во время общения с фолловерами, пишет «Центральная служба новостей», Литвинова якобы призналась, что скучает по родной стране и дому.

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#шоу-бизнес

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