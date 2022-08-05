Дима Билан улетел в Турцию

Ранее музыкант говорил о том, что у него запланировано несколько выступлений в Турции. Однако причина отъезда совсем не в концертах, не в спецоперации и даже не в отдыхе на морском побережье, а в том, что он продолжит сниматься в одном из сериалов.

В курортной стране популярного российского исполнителя встретили фуршетом с шампанским и закусками. Красивой встречей он поделился с подписчиками в соцсетях. Кроме того, Билан показал отель, в котором пробудет около трех дней. В самом номере певца ждал сюрприз: воздушные шарики с фотографиями из «Полароида».

Певец недоволен, что есть люди, которые обвиняют его в том, что он покинул Россию навсегда. Однако захотел остаться в Турции подольше.

— Кто там на меня бочку катил, что улетел навсегда?! Хотя тут так гостеприимно, что даже останусь на лишних пару дней, – отрапортовал Билан по прилете в страну.