Наргиз Закирова выступает в барах США

Наргиз Закирова сейчас снова поет в американских барах. Журналист также напомнил, что до того, как певица стала популярной в России, она, будучи гражданкой США, зарабатывала выступлениями в забегаловках Америки.

Любовь российских зрителей Закирова завоевала уже после того, как приняла участие в передаче «Голос». Когда шоу завершилось, она успешно сотрудничала с продюсером Максом Фадеевым. Доходы певицы в нашей стране, по оценке журналиста, были неплохими.

Известно, что после начала спецоперации Закирова негативно высказывалась в сторону российской власти, после чего была депортирована из страны в Узбекистан. На родине певица недолго находилась, уехала в Америку. Выяснилось, что она публикует посты в социальных сетях, в которых критикует СВО, Россию и ее граждан.