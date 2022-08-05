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сегодня, 10:15 0

Наргиз Закирова выступает в барах США

Депортированная из РФ певица вернулась в Америку

Наргиз Закирова выступает в барах США
Фото: solenka.info

Как сообщают Новости восточной ленты со ссылкой на Solenka.info, журналист Роман Черницин рассказал о новом творческом периоде экстравагантной певицы.

Наргиз Закирова сейчас снова поет в американских барах. Журналист также напомнил, что до того, как певица стала популярной в России, она, будучи гражданкой США, зарабатывала выступлениями в забегаловках Америки.

Любовь российских зрителей Закирова завоевала уже после того, как приняла участие в передаче «Голос». Когда шоу завершилось, она успешно сотрудничала с продюсером Максом Фадеевым. Доходы певицы в нашей стране, по оценке журналиста, были неплохими.

Известно, что после начала спецоперации Закирова негативно высказывалась в сторону российской власти, после чего была депортирована из страны в Узбекистан. На родине певица недолго находилась, уехала в Америку. Выяснилось, что она публикует посты в социальных сетях, в которых критикует СВО, Россию и ее граждан.

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#шоу-бизнес

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