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сегодня, 10:21 0

МЧС предупреждает амурчан о мошенниках

Преступники ходят по квартирам, облачившись в форму сотрудников пожарного надзора

МЧС предупреждает амурчан о мошенниках
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

Амурское МЧС предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС и предлагают проверить печное отопление, электропроводку или установить автономные пожарные извещатели по цене, которая в несколько раз превышает рыночную.

Главное управление МЧС России по Амурской области просит жителей Приамурья сохранять бдительность и напоминает о том, что сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, не оказывают иные платные услуги населению и организациям. Граждане не обязаны оборудовать свое жилье извещателями.

Если к вам в дверь постучали и предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности жилища, и представляются сотрудниками пожарного надзора, будьте уверены, перед вами мошенники.

Если к вам заглянули сотрудники МЧС в рамках профилактического рейда, убедитесь, что они в служебной форме, имеют при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение.

Важно! Обо всех фактах мошенничества и вымогательства под предлогом проверок на предмет пожарной безопасности и установки дымовых пожарных извещателей необходимо незамедлительно сообщать в органы полиции.

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#МЧС

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