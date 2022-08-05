МЧС предупреждает амурчан о мошенниках

Амурское МЧС предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками МЧС и предлагают проверить печное отопление, электропроводку или установить автономные пожарные извещатели по цене, которая в несколько раз превышает рыночную.

Главное управление МЧС России по Амурской области просит жителей Приамурья сохранять бдительность и напоминает о том, что сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, не оказывают иные платные услуги населению и организациям. Граждане не обязаны оборудовать свое жилье извещателями.

Если к вам в дверь постучали и предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности жилища, и представляются сотрудниками пожарного надзора, будьте уверены, перед вами мошенники.

Если к вам заглянули сотрудники МЧС в рамках профилактического рейда, убедитесь, что они в служебной форме, имеют при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение.

Важно! Обо всех фактах мошенничества и вымогательства под предлогом проверок на предмет пожарной безопасности и установки дымовых пожарных извещателей необходимо незамедлительно сообщать в органы полиции.