Виновные в гибели амурского инспектора ДПС на двоих получили больше 30-ти лет заключения

Накануне завершился судебный процесс в отношении двух жителей Хабаровска, которые совершили тяжкие преступления, находясь в Амурской области прошлой осенью. Оба осужденных ранее уже были судимы.

В Приамурье осенью 2021 года они приехали, чтобы изготовить и увезти гашишное масло. «Урожай» планировалось сбыть в исправительном учреждении Хабаровского края.

Первая часть преступного плана им удалась, в Прогрессе и Новорайчихинске они заготовили из конопли около 300 грамм наркотического средства, что считает партией крупного размера.

Трудности у преступников возникли при транспортировке. Возвращаясь в Хабаровск 11 сентября 2021 года около полуночи, они были остановлены инспектором ДПС. Произошло это на стояке автомобилей, расположенной на 1 664 километре федеральной автодороги Р297 «Амур» Архаринского района.

Сотрудник правопорядка заподозрил мужчин в транспортировке наркотиков. Испугавшись ответственности, водитель автомобиля нажал на газ. Инспектор попытался остановить злоумышленников, схватившись за дверь авто. Этот жест преступников не остановил, водитель набрал скорость и направил автомобиль в леерное ограждение, видимо, чтобы избавиться от представителя власти.

В результате сотрудник полиции от полученных травм погиб на месте. Злоумышленники продолжили движение, а на пути выкинули из авто наркотики, чтобы избежать уголовной ответственности.

Но ответить обоим все же придется. Амурский областной суд приговорил водителя-убийцу к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части срока – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он обязан выплатить вдове погибшего сотрудника полиции около трех миллионов рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. Его подельнику дали 11 лет в исправительной колонии строгого режима.