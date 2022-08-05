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сегодня, 17:29 0

Маткапитал теперь можно направить на оплату частных детских садов

Закон подписал Владимир Путин

Маткапитал теперь можно направить на оплату частных детских садов
Фото: Амур.инфо

Как сообщили РИА Новости, Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон нацелен на повышение доступности дошкольного образования. Теперь родители смогут использовать маткапитал для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. При этом у владельцев детского сада должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго – 693,1 тысячи. Министерство труда и социальной защиты заложило в проект бюджета Пенсионного фонда увеличение выплат к 2025-му году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго почти до 900 тысяч.

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#закон #образование

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