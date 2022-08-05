Маткапитал теперь можно направить на оплату частных детских садов

Закон нацелен на повышение доступности дошкольного образования. Теперь родители смогут использовать маткапитал для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. При этом у владельцев детского сада должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго – 693,1 тысячи. Министерство труда и социальной защиты заложило в проект бюджета Пенсионного фонда увеличение выплат к 2025-му году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго почти до 900 тысяч.