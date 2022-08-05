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сегодня, 09:27 0

Жителя Благовещенска задержали по подозрению в убийстве супруги

Мужчине может грозить до 15 лет колонии

Жителя Благовещенска задержали по подозрению в убийстве супруги
Фото: Амур.инфо

3 августа 2022 года на территории земельного участка у дома в поселке Моховая Падь было обнаружено тело 51-летней женщины, пропавшей без вести в июне 2022 года. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

В результате следственных и оперативно-розыскных действий по подозрению в совершении преступления задержали мужа погибшей.

В ходе допроса мужчина сообщил, что в середине июня между ним и супругой произошел конфликт на почве распития алкоголя. В результате ссоры подозреваемый нанес жене несколько ударов по голове и телу, а утром обнаружил ее мертвой. Тело женщины он закопал в пристройке около дома, а родственникам сказал, что жена просто уехала.

Следователь провел проверку показаний подозреваемого, на месте преступления мужчина подробно продемонстрировал свои действия в день убийства.

На данный момент задержанный находится в изоляторе до избрания меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как пояснили в следственном управлении СК РФ по Амурской области, если во время следствия статья не будет переквалифицирована, то подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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