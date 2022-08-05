В Благовещенске «профессиональный праздник» на боевом посту встречают 176 электронных регулировщиков

Возникновение праздника светофоров связывают с событием, произошедшим в этот день в 1914 году. В американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Но самый первый светофор был изобретен гораздо раньше, еще в 19 веке. Его создал британец Джей Найт. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на полвека – до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов. Трехцветные светофоры впервые появились в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.

Времена меняются и требования к «цветным» регулировщикам тоже. Сейчас можно увидеть двух-, трехцветные устройства, с дополнительными секциями, звуковыми сигналами, голосовым сопровождением и даже смарт-системами.

Безопасность движения на дорогах столицы Приамурья сегодня обеспечивают 176 светофоров различной конфигурации, 43 из них оснащены кнопкой вызова разрешающего сигнала для пешеходов, остальные регулируют движение автоматически.

— На дорогах Благовещенска постоянно ведется плановая работа по замене и модернизации светофорных объектов, – рассказали в пресс-службе городской администрации. – Но при необходимости по просьбе горожан устанавливаются и регулировщики на ранее нерегулируемых перекрестках. Так, сейчас как раз ведутся работы по монтажу светофоров на пересечении улиц Богдана Хмельницкого – Ломоносова и Театральная – Драгошевского.

А еще в качестве пилотного проекта в рамках реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в городских агломерациях ДФО с населением менее 300 тысяч человек в Благовещенске «тестировали» элементы интеллектуальных транспортных систем.

— «Умные» светофоры в течение пяти месяцев регулировали движение на четырех перекрестках, расположенных на улице Театральной на пересечении с Конной, Красноармейской, Северной и Октябрьской. Они самостоятельно высчитывали потоки транспортных средств и в зависимости от трафика и загрузки перекрестка переключали сигналы, – рассказали в министерстве транспорта Приамурья.

Установили их бесплатно (за счет подрядной организации) и на время для того, чтобы на практике понять, нужна ли в нашем городе «адаптивная» система регулирования дорожного движения или достаточно автоматической. Сейчас представители подрядной организации экспериментальные модели демонтировали, а результаты тестового периода передали специалистам минтранса области для принятия решения о широком внедрении «смышленых» светофоров.