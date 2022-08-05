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Участница «Детства на Амуре» из Сковородино посвятила свою работу культуре удэге

Юная амурчанка в этом году во второй раз примет участие в конкурсе

Участница «Детства на Амуре» из Сковородино посвятила свою работу культуре удэге
Фото: Детство на Амуре

Организаторы фестиваля «Детство на Амуре» представляют новую участницу. 12-летняя Кристина Чистова – воспитанница Детской школы искусств из Сковородино. В этом году она во второй раз примет участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Пластилиновая ворона».

Работа Кристины представлена под названием «Маленький шаман – живой оберег Приамурья». Выбор темы обоснован тем, что 2022 год является годом культурного наследия народов России. Поэтому картина девочки посвящена культуре удэге, одного из коренных малочисленных народов нашего края.

На создание работы Кристина потратила несколько недель. Картина выполнена в разных техниках: использованы приемы пластилинографии, айрис-фолдинга, а также ниткографии.

Фото: Детство на Амуре

Декоративно-прикладным творчеством Кристина увлеклась в восемь лет. Но помимо этого, она занимается живописью, волейболом и плаванием.

Фото: Детство на Амуре

Фото: Детство на Амуре

В будущем юный талант мечтает стать дизайнером ювелирных украшений.

Организаторы напоминают, что заявки на конкурс декоративно-прикладного искусства принимаются до 30 сентября. Подробная информация об участии размещена на сайте «Детство на Амуре».

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#дети #конкурсы

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