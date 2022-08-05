Необычных ракообразных обнаружили благовещенцы в районе «сороконожки»

В редакцию Амур.инфо читатели прислали фотографии с необычными обитателями луж, которых сфотографировали в районе сквера «сороконожка» у мебельной фабрики. Они имеют крупную (относительно общей длины тела) голову, тонкий расклешённый хвостик и множество лапок, с помощью которых успешно перемещаются в воде. Корреспонденты Амур.инфо попытались выяснить, что это за существа.

— Летний щитень, или щитень обыкновенный, – это ракообразное. Часто их принимают за «живое ископаемое» из-за сходства с древними ракообразными, но это достаточно «современный» вид, – отметил биолог Александр Барбарич в разговоре с корреспондентом Амур.инфо.

Из открытых данных известно, что летний щитень из-за разрушенной среды обитания в некоторых странах Европы находится под угрозой исчезновения. Помимо России, он обитает в Индии и странах Среднего Востока.