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сегодня, 07:43 0

Благовещенский народный музей приглашает детей на краеведческую смену

Такое мероприятие в областном центре пройдет впервые

Благовещенский народный музей приглашает детей на краеведческую смену
Фото: Амур.инфо

с 9 по 19 августа народный музей в Благовещенске организует детскую смену «Дневник юного краеведа» совместно с библиотекой «Центральная». Но в связи с ремонтом помещения занятия с ребятами будут проходить в библиотеке имени Чехова на Комсомольской, 3.

Двухчасовые занятия с юными краеведами будут проходить ежедневно, кроме воскресенья. В программу включены экскурсии по Благовещенску, в ботанический сад и городские музеи, составление семейного древа, архитектурный пленэр, познавательные игры и мастер-классы.

Мероприятия помогут детям лучше узнать родной город, его историю, культуру и традиции. «Дневник юного краеведа» – это не только название смены, но и тетрадка, куда школьники будут записывать интересные факты и свои впечатления от смены. А после завершающего смену квеста дети закрепят полученные знания и получат диплом юного краеведа.

Подать заявку на участие в смене и уточнить информацию можно по телефонам: 8 (963) 804-02-45, 8 (924) 671-07-60, сообщает народный музей.

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#дети #история #культура

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